Російські окупанти вбили 133 українських спортсменів і тренерів з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн. Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів. Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших Янголів.

На сайті Міністерства повідомляється, що останнім спортсменом, який загинув на фронті, є 28-річний боксер Володимир Торогой. Він був командиром окремої бригади спеціального призначення та загинув на Донеччині.