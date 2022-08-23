У Донецьку снаряди влучили у штаб Пушиліна (відео) [ Редагувати ]
У будівлю "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, яка розташована в центрі окупованого Донецька, влучили снаряди. Про це повідомляють росЗМІ.
Снаряд потрапив у будинок з тильного боку. Помітні суттєві ушкодження. Проводиться евакуація. Жертв, за попередніми даними, немає.
Сам Пушилін внаслідок удару не постраждав і "перебуває в безпечному місці". Пізніше неушкоджений терорист написав відеозвернення на фоні понівеченої будівлі.
Нагадаємо, що Пушилін у Білорусі закликав захопити "російські міста" в Україні.
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