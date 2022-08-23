У будівлю "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, яка розташована в центрі окупованого Донецька, влучили снаряди. Про це повідомляють росЗМІ.

Снаряд потрапив у будинок з тильного боку. Помітні суттєві ушкодження. Проводиться евакуація. Жертв, за попередніми даними, немає.

Сам Пушилін внаслідок удару не постраждав і "перебуває в безпечному місці". Пізніше неушкоджений терорист написав відеозвернення на фоні понівеченої будівлі.

Нагадаємо, що Пушилін у Білорусі закликав захопити "російські міста" в Україні.