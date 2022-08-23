Курси розраховані і на малюків, і на підлітків до вісімнадцяти років

Акторська майстерність, хореографія та вокал. Творчі курси для дітей-переселенців організували волонтери в Одесі. Дітей та підлітків навчають безкоштовно. Щоб відволікти вихованців від сумних спогадів та страшних новин, разом навіть знімають кіно. Діти - і за сценаристів, і за операторів, і за акторів. Що потрібно, щоб навчатися, дізнався Андрій Анастасов.

Іван Марченко, слухач курсів:

Я приехал из Мариуполя! Развалины, танки - все, что видели…

Життя семирічного Івана останнім часом було схоже на справжній фільм жахів! Але сьогодні хлопчик бере участь у зйомках веселої стрічки про стосунки між однолітками. По суті, діти грають самі себе. Режисер лише підказує, які емоції треба відтворити.

Та там якась Ліза краде! - Що? Як? У кого? - Спершу мій брелок, потім мою майку!

Творчі курси для дітей-переселенців організувала група одеських волонтерів. Тут малюків навчають сценічної мови, хореографії, акторській майстерності, вокалу, звукорежисурі... Завдання - відволікти маленьких від важких спогадів.

Дмитро Олешко, художній керівник курсів:

Найголовніше, що я бачу в їхніх очах - що вогонь, який притаманний юності - він не згасає! І це означає, що ми маємо робити абсолютно все, щоб цей вогонь і далі квітнув і таким чином розквітала наша держава.

І такий метод працює, розповідає Оксана. До Одеси жінка приїхала з Харкова разом із сином та племінником.

Оксана Лалєкова, переселенка з Харкова:

Дети видели много того, что не нужно было видеть им в их возрасте, поэтому очень зажались, скованные, были приступы страха и поэтому нам нужна была какая-то реабилитация.

Оксана каже - у творчій лабораторії її діти буквально кілька днів - а хлопців уже не впізнати!

Оксана Лалєкова, переселенка з Харкова:

Они вечером приходят и рассказывают буквально каждую фразу а вот то, а мы - вот то, для них это все - новинка, очень интересно, очень нравится, они в восторге - ну, и мы вместе с ними, потому что они раскрываются, оживают на глазах!

Курси розраховані і на малюків, і на підлітків до вісімнадцяти років. Старші - вже намагаються опанувати деякі творчі професії.

Вадим Волинчук, переселенець з Миколаївської області:

На цих курсах мені найбільше сподобалось бути саме оператором, я маю певний опит у зйомці фото та деяких відео на телефон, але хочу далі розвиватися в цьому напрямку - тобто купити камеру, якесь обладнання.

Тривають заняття два тижні. Наприкінці - вчителі влаштовують вихованцям випускний.

Ксенія Бурнусус, хореограф курсів:

На якому вони самі показують постановки, хореографію, фільми, які вони знімали Це також кінець праці - їм прикольно це побачити, тому це робить невеличку арт-терапію: для дітей - розслабитись, відволіктись.

Організатори кажуть - курси відвідали вже десятки дітей-переселенців. Щодня кількість заявок зростає. Тут обіцяють прийняти всіх бажаючих. Додаткову інформацію про студію "Ілюзіон" можна знайти у соцмережах.