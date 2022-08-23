Антонівський міст - всьо! Про це повідомляє оперативне командування "Південь". А за словами місцевих, разом з мостом у повітря злетіла і колона ворожої техніки. Збройні Сили України й далі тримають під вогневим контролем усі переправи, що ведуть з лівобережжя до Херсону, а також продовжують прицільно знищувати склади боєприпасів на Півдні.

По Антонівському мосту поцілили так, що він роз'єднався. Щоправда, світлин, що це підтверджують, поки немає. Про це розповідають місцеві очевидці

Тупо пополам, моста уже нет, он, короче, разлетелся на щепки, там посредине моста, моста нету, он уже не соединим вообще.

Майже півторакілометровий міст, що з'єднує Херсон з лівобережжям Дніпра, є однією з найважливіших переправ для рашистів. Саме ним ворог доправляє техніку та живу силу, щоб утриматись в єдиному захопленому обласному центрі.

ЗСУ знову завдають ударів по Антонівському мосту!

Не довелось довго й чекати: росіяни відремонтували - наші Збройні сили підкоректували.

Виснажуємо ворога на Херсонщині.

ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалась колона російських автівок з боєприпасами. Люди дзвонять, кажуть, що такого ще не пам'ятають.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Українські військові вже другий місяць тримають Антонівський міст на мушці. Періодично його віртуозно дірявлять - рівно настільки, щоби унеможливити пересування ворога.

Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України:

Антонівський міст, як один з напрямків транспортних також, вони намагаються реанімувати, але усвідомлюючи, що така складна конструкція, не може бути залатана просто відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування, технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність.

Росіяни не поступаються регіоном: бої тривають. Над Бериславським районом очевидці помітили рашистську авіацію.

Владислав Назаров, спікер оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, намагається проводити повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, але наші зенітно-ракетні підрозділи знов не надали можливості окупанту ознайомитись з відзнятим матеріалом. В районі Високопілля "Орлан-10" знищено в процесі виконання завдання.

Тактика українських військових незмінна: поступово вибиваються доступні склади боєприпасів у різних районах. Зокрема, прильоти по позиціях російських загарбників трапилися у Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Чорнобаївці. Ось останній - відбувся вдень.

Вот так вот прилетело у нас, красиво, по ходу в яблочко.

А напередодні так само влучно військові поцілили в Каховський міст.

Попали, смотри, четко в одно место кладут.

Виведена з ладу ще одна транспортна артерія, що могла б підживлювати сили рашистів. А для нас важливо, щоб міст був недієздатним лише тимчасово.

Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України:

Звісно, це гідротехнічна споруда, складна, тому наша робота артилерії там досить філігранна, обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога використати цей об'єкт для себе. Ми коригуємо їх в тому числі й ремонтні роботи, так звані, тобто це удари й по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують і по плитах, якими намагаються латати ті дірки.

Оперативне командування попереджає, наразі надвисока ймовірність посилення ворожих атак та ракетних ударів. Не варто нехтувати повідомленнями про небезпеку.