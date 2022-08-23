І Харків, і вся Україна - сьогодні відзначають день прапора. І нашій Сніжані Сидорук вдалося розшукати стяг-гігант. Його площа - тисяча триста п'ятдесят метрів. Ним можна накрити пів футбольного поля! Цей прапор називають - Донецьким Велетнем. 15 років тому його пошила шахтарська вдова.

Цей прапор 30 метрів ширини й 45 метрів довжини.

Цей стяг - рекордсмен. Відомий як "Донецький велетень". Саме там прапор і народився 15 років тому.

Олександр Чижевський, виконувач обов'язків директора Здолбунівського краєзнавчого музею:

Був пошитий цей прапор у 2007 році вдовою донецького шахтаря Марією Бєлятковою і тоді це насправді була знакова дуже подія, бо це був перший в Україні прапор-гігант такого розміру.

Важить стяг понад сотню кілограмів, у ньому 15 жовтих та стільки ж синіх сувоїв шовку.

Валентина Теребійчук, директорка Здолбунівського центру культури та дозвілля:

Його привезли у великій такій сумці, але кусками, з Донецька. І коли його тут зшили, цей прапор побував і на козацьких могилах у нас і був на день незалежності розгорнутий на площі героїв Майдану.

Цим прапором можна накрити половину футбольного поля.

Ми вже от двічі його розкривали ну біля ста людей треба стати з одной і з другой сторони, щоб його розкрити.

Вперше Велетня розгорнули у Донецьку, коли Україна святкувала свій 16-ий день народження.

Відтоді стяг помандрував Україною. У 2010-му Донецький прапор розгорнули на майдані Незалежності у столиці.

Олександр Чижевський, виконувач обов'язків директора Здолбунівського краєзнавчого музею:

Він був на Говерлі, розгортався в Батурині й мав би в кінці після всіх цих акцій бути переданий для Донецького краєзнавчого музею, але так склалася доля, що 23 серпня 2010 його розклали в Здолбунові до Дня незалежності й після цього чомусь цей прапор не поїхав далі з різних причин кажуть, що його мали реставрувати.

Відтоді "Донецький велетень" зберігається у Здолбунівському краєзнавчому музеї. Його тут бережуть, як скарб.

Олександр Чижевський, виконувач обов'язків директора Здолбунівського краєзнавчого музею:

Він особливий, тому що сотні й сотні людей з піднесеним настроєм тримали його, раділи. Розгортали на якихось знакових подіях на них. І це було важливо. І оця їхня енергетика вона в ньому.

У музеї зберігається чимало українських знамен.

Андрюха, Кіндер, Костян. Думаю деяких хлопців вже немає в живих. Думаю, що багато хто з них зараз стоїть на рубежах наших.

Ось цього пошматованого, але вцілілого прапора до музею передав земляк-захисник. Стяг теж із Донецька.

Олександр Чижевський, виконувач обов'язків директора Здолбунівського краєзнавчого музею:

Ви уявляєте терикон, уявляєте, що це ще височіє прапор і під цим обстрілом він поліз наверх. На щоглі зняв цей прапор і залишився живим і забрав його з собою. З ним нестрашно йти у бій.

У кожного знамена своя доля і своя історія. І здолбунівці певні - "Донецький велетень", який вже став для України реліквією, невдовзі повернеться додому - на український Донбас.