Окупанти вранці вдарили по інфраструктурному об'єкту в Запоріжжі [ Редагувати ]
російські окупанти вранці завдали ще одного удару по Запоріжжю. Ворог атакував інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомляє в Telegram в.о мера Запоріжжя Анатолій Куртєв.
Зазначається, що удар стався приблизно о 04:00. На місці працюють рятувальники.
"Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об'єкт одного з районів міста. На місці вже працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
по темі
У Донецькій області ЗСУ відбили штурм окупантів на трьох основних напрямках, де рф зосереджує сили, - Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в ході візиту на авіабазу ВПС в Альбасете заявила, що росія може знову спробувати атакувати Київ
Наступальними діями окупанти намагалися прорвати оборону українських військ і просунутися в напрямках населених пунктів
Українська сторона не має наміру стабілізувати фронт, щоб якось "заспокоїти" російську федерацію
В Каховці українські військові знищили склад з російськими боєприпасами