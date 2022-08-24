Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в ході візиту на авіабазу ВПС в Альбасете заявила, що росія може знову спробувати атакувати Київ.

Про це повідомляє BBC.

Вона заявила, що театр війни змінився, маючи на увазі поточну концентрацію бойових дій на сході України.

"Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна на Київ або будь-яку іншу частину України можуть відновитися", - сказала вона.

Роблес підтвердила, що російський уряд буде без сумнівів використовувати природний газ як знаряддя війни, і закликала до солідарності і єдності в ЄС.

В Іспанії вже вжито заходів з енергоощадження, в тому числі вимикання світла в магазинах і громадських будівлях після 22:00 і більш економне використання систем опалення та кондиціонування повітря.

"Прогноз такий: це буде довга, важка і жорстока війна, подібна війні 20-го століття, такій як Перша світова або Друга світова війна", - сказала вона.

"Війна буде важкою, складною", підкреслила міністр оборони Іспанії, визнавши, що в Європі ніяк не очікували такої війни у 21 столітті.

Роблес також повідомила, що Україна хоче купити нові сучасні танки в Іспанії та інших країнах і що Мадрид вже запропонував навчити українських солдатів використанню цієї техніки.

Роблес повідомила, що чотири іспанських "Єврофайтери" вилетіли з бази Льянос в Альбасете до Естонії. Вона назвала відправку винищувачів місією стримування, підкресливши, що мета цього кроку - застерегти від ескалації. Іспанські ВПС ні в якому разі не збираються в цей конфлікт втручатися, запевнила міністр оборони.