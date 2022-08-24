Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 24 серпня, коли Україна святкує День незалежності, втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії прибув до Києва.

Джонсон написав у Twitter, чому він знову прибув до Києва:

Те, що відбувається зараз в Україні, важливе для всіх нас. Саме тому я сьогодні в Києві. Саме тому Велика Британія продовжить підтримувати наших українських друзів. Я вважаю, що Україна може виграти і виграє цю війну.

Канцелярія британського прем'єра оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю 54 млн фунтів стерлінгів. До нього увійдуть 850 найсучасніших безпілотників Black Hornet та боєприпаси.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона і виклав відео.