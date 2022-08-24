В Єкатеринбургу затримали колишнього мера цього російського міста Євгена Ройзмана. Його адвокат Владислав Ідамжапов повідомив, що його підзахисного затримали на 48 годин.

Приводом для затримання стала кримінальна справа про "дискредитацію" російської армії (ч.1 ст. 280.3 КК). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У МВС РФ уточнили, що Ройзмана буде доставлено до Москви для проведення слідчих дій у кримінальній справі. Він перебуває у статусі підозрюваного.

За заявою політика, причиною порушення кримінальної справи стали його критичні та різкі висловлювання через війну в Україні. Раніше Ройзмана тричі оштрафували за "дискредитацію" збройних сил Росії.

Дело возбудили фактически за одну фразу - "вторжение в Украину"... Я везде ее говорил, да и сейчас скажу.

Євген Ройзман обіймав посаду мера Єкатеринбурга з 2013 по 2018 рік. Після звільнення займався громадською діяльністю. Політик неодноразово висловлювався проти війни в Україні та відмовлявся їхати з Росії.