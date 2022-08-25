Коли Оксана Маркарова, перша в історії жінка, яка стала послом України у Сполучених Штатах, прибула до Вашингтона, розуміла: її місія тут не буде легкою. Але тоді головними пріоритетами посла вважали налагодження стосунків із МВФ та координацію реформ, яких від нас вимагала Америка… А потім почалась війна, яка повністю змінила задачі українського посольства.

Колеги-дипломати вітали Оксану Маркарову не тільки зі Днем Незалежності, але і з рекордним пакетом допомоги для України.

Оксана Маркарова, посол України в США:

Всіх зі святом! І це найкращий подарунок від нашого стратегічного партнера, Сполучених Штатів, коли саме на День Незалежності ми отримуємо ще одне оголошення, і воно дійсно знову рекордне. Це дуже потрібний зараз пакет допомоги, як і всі інші, тому що ми із нашими партнерами працюємо над трьома головними задачами. Витримати зараз цю навалу, перемогти завтра, і побудувати дійсно таку сталу міць, яка дозволить нам захищати незалежність в майбутньому.

Тому всі ці пакети - і через президентське виділення, і сьогодні, по програмі розвитку, дуже важливі для того, щоб ми могли якісь - швидко, а якісь - із часом, - отримувати спроможності, які нам будуть допомагати. Тому ми дуже вдячні, ми на цьому не зупиняємося, і сподіваємося що цей "рекорд" - виділення дійсно майже трьох мільярдів в одному пакеті - це не останній пакет, який ми отримуємо від наших партнерів.

Але ж майбутня підтримка залежить від політичних розкладів у тому ж Конгресі!, - скажуть ті, хто начиталися публікацій в пресі про конгресові вибори восени, про можливу зміну конфігурації влади… Від українського посла, яка знає про настрої не з преси:

Оксана Маркарова, посол України в США:

У нас, на відміну від нашого ворога, існує демократичний процес, процес виборів, і результати можуть бути різними. Але я впевнена, що підтримка Сполучених Штатів, вона дуже сильна, двопартійна. Нас підтримують прості американці, які голосують за обидві партії, тому незалежно від того, які будуть результати виборів (а це справа Сполучених Штатів), я впевнена, що підтримка України буде зберігатися. Тому що це підтримка цінностей. А ці цінності поділяють всі американці - цінності свободи, незалежності, територіального суверенітету.

Підтримка людей визначає і дії політиків. Свіже соцопитування, яке з'явилося просто сьогодні, показало, що 53% американців вважають за необхідне, аби США підтримували Україну "поки російські війська не заберуться з її території". Причому, байдуже, за кого люди - за Байдена, чи за Трампа.

Оксана Маркарова, посол України в США:

Всюди - від дійсно високих кабінетів до зустрічі із людьми в супермаркеті! Люди підходять, кажуть, що вони з нами, вони допомагають нам; запитують, що ми можемо зробити ще. І вони розуміють цю історію саме такою, як вона є. Несправедливим нападом величезної автократичного країни на невелику, в порівнянні з Росією, демократичну, вільну Україну. І в цій боротьбі Давида проти Голіафа всі люди тут на нашій стороні.

Ну а на питання "що Америка може зробити ще?", яке і часто звучить і від політиків, і від тих, кого тут називають people from the street - пересічних американців - є проста відповідь.

Оксана Маркарова, посол України в США: