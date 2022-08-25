У четвер, 25 серпня, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо прибув з візитом в Україну. Про це повідомляє ANSA.

Він вже встиг побувати в Ірпені.

Тут знищено місто, місцями його зрівняли з землею, а тим часом в Італії все ще є ті, хто заперечує факти, що відбулися в результаті дій російських військ, в результаті дій Путіна.

Ді Майо підкреслив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку.

В ході візиту у нього відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і главою МЗС України Дмитром Кулебою.