Глава МЗС Італії прибув до Києва: які цілі візиту [ Редагувати ]
У четвер, 25 серпня, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо прибув з візитом в Україну. Про це повідомляє ANSA.
Він вже встиг побувати в Ірпені.
Тут знищено місто, місцями його зрівняли з землею, а тим часом в Італії все ще є ті, хто заперечує факти, що відбулися в результаті дій російських військ, в результаті дій Путіна.
Ді Майо підкреслив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку.
В ході візиту у нього відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і главою МЗС України Дмитром Кулебою.
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