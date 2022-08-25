російським військовим льотчикам не виплачують "бойові" на війні в Україні - розвідка [ Редагувати ]
російські військові льотчики масово скаржаться на невиплату "бойових" від початку "спецоперації" в Україні.
Про це свідчать перехоплення розмов окупантів, повідомило Guildhall джерело в українській розвідці.
Зокрема, члени екіпажів Іл-22 з числа військовослужбовців в/ч 27237 (1338-й випробувальний центр Щолково, аеродром "Чкаловський", що розташований у Московській області, масово скаржаться на невиплату "бойових".
Військовослужбовці брали участь у виконанні завдань у складі російських окупаційних військ упродовж травня-червня.
При цьому екіпажі зазначеного підрозділу, які виконували відповідні завдання в Україні з лютого до квітня, скаржаться, що "бойові" їм були нараховані лише за березень.
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