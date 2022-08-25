Disney зніме серіал про Кінг Конга [ Редагувати ]
Кінокомпанія Disney зніме серіал про Кінг Конга. Про це повідомляє Deadline.
Шоу розповість про походження знаменитого монстра та таємниці його батьківщини. Сценарій пише Стефані Фолсом ("Володар перснів: Персні влади"). Серед продюсерів майстер хорорів Джеймс Ван ("Пила", "Астрал", "Закляття"). Він також зрежисував "Аквамена" та сьомий "Форсаж".
Акторський склад поки не відомий, як і дата прем'єри. Планується, що шоу вийде на Disney+.
Вперше Кінг Конг з'явився у фільмі 1933 року. У 1976 році відбувся ремейк цього проекту. 2005 року пройшла прем'єра стрічки Пітера Джексона, яка також була рімейком класики Голлівуду.
У 2015 році персонаж дебютував у франшизі MonsterVerse від Legendary Pictures - вийшла стрічка "Конг: Острів черепа". У 2021 році його можна було побачити на великих екранах ще в одному проекті серії - "Годзилла проти Конга".
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