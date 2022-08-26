У російському окупаційному війську наростають внутрішні конфлікти, зокрема, сутички між спецназом і найманцями з ПВК "Вагнер" переростають у збройні протистояння з перестрілками.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

У твіттері з'явилося повідомлення, у якому процитували джерела в 22-й бригаді спецназу ЗС рф, де йшлося про руйнування відносин між підрозділами спецназу та російськими найманцями з приватних військових компаній.

Автори публікації стверджували, що конфлікт між групами з двох бригад спецназу та підрозділу приватної військової компанії переріс у збройний бій, коли один підрозділ спецназу став на сторону найманців з ПВК.

Як відомо, країна-агресор росія використовує ПВК "Вагнер" і спецназ як головні маневрені елементи, тому внутрішні перестрілки між цими угрупуваннями підривають взаємну довіру, що з часом унеможливить ефективну роботу об'єднаних військ у бою.