В окупантів наростають конфлікти: спецназ та найманці з ПВК "Вагнера" влаштували перестрілку - ISW [ Редагувати ]
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У російському окупаційному війську наростають внутрішні конфлікти, зокрема, сутички між спецназом і найманцями з ПВК "Вагнер" переростають у збройні протистояння з перестрілками.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
У твіттері з'явилося повідомлення, у якому процитували джерела в 22-й бригаді спецназу ЗС рф, де йшлося про руйнування відносин між підрозділами спецназу та російськими найманцями з приватних військових компаній.
Автори публікації стверджували, що конфлікт між групами з двох бригад спецназу та підрозділу приватної військової компанії переріс у збройний бій, коли один підрозділ спецназу став на сторону найманців з ПВК.
Як відомо, країна-агресор росія використовує ПВК "Вагнер" і спецназ як головні маневрені елементи, тому внутрішні перестрілки між цими угрупуваннями підривають взаємну довіру, що з часом унеможливить ефективну роботу об'єднаних військ у бою.
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