Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що розширення НАТО чи заяви про фейкові "біолабораторії" є лише пропагандою. Про це він повідомив в Twitter.

Насправді агресія росії полягає в її бажанні знищити сусідів та відновити Радянський Союз.