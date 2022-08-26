Подоляк назвав справжній інтерес росії [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що розширення НАТО чи заяви про фейкові "біолабораторії" є лише пропагандою. Про це він повідомив в Twitter.
Насправді агресія росії полягає в її бажанні знищити сусідів та відновити Радянський Союз.
Будь-які розмови про розширення НАТО й провокування росії на війну - це цинічне виправдовування звірств, воєнних злочинів та єдиного винуватця війни. НАТО чи фейкові "біолабораторії" - елементи пропаганди. Все, що цікавить росію - знищення сусідів і реставрація "СРСР 2.0.
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