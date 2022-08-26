Бійка українців у Відні: Філатов заявив про причестність кримінального авторитета з Дніпра Наріка [ Редагувати ]
В історії з бійкою за участю українців, що сталася біля готелю "Брістоль" у центрі Відня у травні 2022 року, з'явилися нові подробиці. Про це розповів мер Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю австрійському журналісту Крістіану Вершютцу для ORF.
За словами міського голови, винуватцями бійки у центрі Відня стали охоронці шахрайських кол-центрів із Дніпра, основним видом "діяльності" яких є вимагання грошей в українців телефоном. Філатов заявив, що шахраї пов'язані з кримінальним авторитетом з Дніпра Олександром Петровським на прізвисько Нарік, а також його правою рукою Емілем Арутюняном.
Мер Дніпра вважає, що і учасники інциденту, і бізнесмени виїхали з України незаконно після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. Філатов звернувся до депутата муніципальної ради Відня Домініку Неппу і надіслав йому дані про пов'язаних із Наріком чоловіків, наполягаючи на необхідності їхнього арешту та депортації в Україну. Австрійський політик передав отриману інформацію до місцевих органів правосуддя та кримінальної поліції.
Нагадаємо, наприкінці травня на Кернтнер Рінг, 1 біля готелю "Брістоль" група чоловіків на елітних позашляховиках (BMW X5 та Toyota Land Cruiser) з українською реєстрацією побили двох місцевих таксистів та втекли з місця злочину. Кадри конфлікту зняли очевидці.
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