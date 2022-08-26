Є всі ознаки того, що на території окупованого Криму Москва розмістила тактичну ядерну зброю. Про це заявила на пресконференції щодо стратегії деокупації Криму генеральна директорка Центру оборонних стратегій Аліна Фролова.

Військове керівництво країни-агресорки відправило на півострів фахівців, які обслуговують ядерні об'єкти. На Кримському півострові відновлено інфраструктуру для функціонування ядерних озброєнь. Російські ракети можуть дотягнутися до будь-якої столиці Європи.

Російські ракети можуть досягти з Криму будь-якої європейської столиці. Вплив небезпеки РФ відчувається в Каспійському, Балтійському та Середземному морях.

Згідно з оцінкою Центру оборонних стратегій, військові РФ провели заходи, пов'язані з відновленням в Криму інфраструктури, спрямованої на функціонування ядерної зброї.

За словами Фролової, на захопленому Кримському півострові створили навіть спеціальний підрозділ російських військ, для обслуговування об'єктів з ядерною зброєю.

Також вона запевнила, що Україна як держава, яка є підписантом угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, звільнятиме півострів від таких озброєнь після того, як поверне Крим.

Всі об'єкти, які були відновлені, зі зберігання, розташування і використання ядерної зброї, повинні бути переведені в інший режим - або законсервовані, або використовуватися за іншим призначенням.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зробив заяву про використання ядерної та хімічної зброї проти України.