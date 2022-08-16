Росія не має планів застосовувати в Україні тактичну ядерну або хімічну зброю. Таку заяву зробив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Повідомлення про намір застосувати зброю масового знищення проти українців, які з'являються у західних ЗМІ, він назвав "вкиданням та брехнею".

С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления.

Американський журнал The National Interest наводив думку експертів зі США, які зазначали, що ймовірність застосування ядерної зброї в Україні невисока, але є.

Як повідомляли "Подробиці", станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080.

Країна-агресор росія має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428. Третє місце у Китаю - 350 боєголовок.