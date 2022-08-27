В окупованій Кам'янці в Запорізькій області російські війська обстріляли житлові будинки. Про це повідомляється у Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

В результаті атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини. Серед загиблих виявилася завідувачка культурно-масового сектору в Кам'янській селищній раді Анастасія Боровик і двоє її дітей, 8 і 2 років.

Всього окупанти зробили шість пострілів. Під завалами можуть перебувати люди.