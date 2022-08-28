Поки росіяни не знають, як упоратися з "Байрактарами", світ уже думає про відбудову України.

Для України! Литва закупить у Польщі 37 безпілотників-камікадзе. Кошти на них, а це понад один мільйон євро, зібрали жителі країни. Про ініціативу литовців, а також те, як ще по всьому світу підтримують Україну звичайні люди, збираючи кошти на військове обладнання чи техніку - дивіться в сюжеті Владислава Політа.

Люди в усьому світі, спостерігаючи за вторгненням росіян, шукають способи виразити свою солідарність Україні. Наш кореспондент розкаже вам про кілька організацій, куди ви зможете відправити гроші на підтримку України.

Уже пів року - з моменту повномасштабного вторгнення російської навали - весь світ гуртується довкола України. Попри спроби кремлівської пропаганди дискредитувати українців, уряди та суспільства Європи і не тільки - продовжують надавати допомогу. І відбувається це на різних рівнях.

Президент США Джо Байден анонсував виділення трьох мільярдів доларів військової допомоги Києву.

Польський "Байрактар для України". На закупівлю дрона було зібрано понад 22,5 мільйони злотих.

Плече підставляють і звичайні люди - з Польщі, країн Балтії, Канади, США та інших куточків світу. Трендом стали "народні" збори. Їх почали оголошувати активісти для купівлі "Байрактарів" та іншого військового обладнання. У Литві люди віддали понад мільйон євро, щоби придбати 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate для українських захисників. Ці дрони можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти окупантів.

Гроші зібрали в межах ініціативи "Легіон Бум" - її організував литовський громадський активіст і журналіст Андрюс Тапінас. Загалом же - пожертв зробили на два мільйони євро. Решту - після закупівлі польських дронів - спрямують на придбання безпілотників українського виробництва.

І таких ініціатив чимало. Раніше ті ж литовці зібрали кошти на "Байрактар". На ще один такий БПЛА надонатили й поляки. А про новий збір коштів на безпілотник, що так дошкуляє росіянам, оголосили і в Канаді.

Роман Полько, польський генерал у відставці:

Ніколи не полишай бойового товариша в біді. Бійці, які воюють на передовій, мають усвідомлювати: що з ними не трапилося б, буде надана необхідна допомога. Ця ініціатива "Озброїмо Україну" якраз має надати таку можливість.

І поки росіяни не знають, як упоратися з "Байрактарами", світ уже думає про відбудову України. Зокрема, в Празі стартував проект підтримки. Всі охочі можуть перераховувати кошти на повоєнну відбудову завдяки інтерактивним моніторам, які встановили в чеській столиці. Взамін - кожен благодійник отримує змогу віртуально посадити в українському полі насінину соняшника, яка згодом - проросте у квітку.