Для відпрацювання стрільби по мішенях кожен військовослужбовець отримав по 40 набоїв.

Харківщина теж потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни нещадно гатять по населених пунктах, зі ствольної та реактивної артилерії, застосовують бойову авіацію та ракети. Водночас штурмувати позиції наших бійців наважуються вкрай рідко. Адже у стрілецьких боях здебільшого програють.

Наш наступний сюжет, який ми створили разом із колегами з Військового телебачення, про те, як тренуються наші бійці на Харківщині та які навички відпрацьовують, перш ніж приймати бій.

На наших очах бійці відпрацьовують бойове злагодження відділень. Іншими словами, тренуються діяти на полі бою як один живий організм.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Працюють двійками, так як вже попередньо було відпрацьовано з військовослужбовцями індивідуальна вогнева підготовка, то єсть кожен привів свою зброю до нормального вогневого ураження, то єсть вони знають, куди зброя стріляє, вона прицільно вже б'є, вони можуть виконувати вже безпосередньо завдання у складі відділення двійками, один військовослужбовець рухається, інший його прикриває.

Це не тренування для галочки, наголошують військовослужбовці. Важливо, щоб кожен боєць у першу чергу справді вмів обходитися зі зброєю.

Олег Плаксій, воєнний кореспондент:

Раніше солдату видавали 3 набої, він їх випускав кудись в напрямку мішені і на цьому вважалося, що курс вогневої підготовки завершено. Зараз для підготовки військовослужбовців використовується така кількість набоїв, яка дозволяє ефективно і якісно підготувати його до ведення реальних бойових дій.

Для відпрацювання стрільби по мішенях кожен військовослужбовець отримав по 40 набоїв. За результатами тренування командир проводить розбір - кожному бійцю вказує на його сильні сторони та недоліки.

Павло, військовослужбовець Збройних сил України:

Все пройшло гаразд, було виконано стрільбу по мішеням, приблизно 40 патронів, більшість попала в ціль, задоволені усі. Я нещодавно був призваний до лав ЗСУ, взагалі не розумів як користуватися, як стріляти, але з такими тренуваннями дуже швидко і з такими інструкторами здобуваєш навички, здібності.

Водночас військовослужбовці зі стажем наголошують - подібні тренування мають бути регулярними, аби кожен наш захисник, ідучи в бій, був озброєний не лише голим бажанням перемогти ворога, а й багатьма тактичними навичками. А головне - міг захистити себе і товариша.