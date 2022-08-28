Жителів Зеленодольської громади Дніпропетровської області просять терміново покинути дачі. Про це повідомляється у Facebook мера Зеоленодольська Дмитра Невеселого.

Всім, хто там має близьких чи знайомих, закликають зателефонувати їм.

Увага! Жителі Зеленодольської громади! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли знаходитись на дачному кооперативі "Отдих" - зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради 0 (96) 026 31 85. Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново!

Варто зазначити, що ця громада розташована близько до ведення бойових дій, а тому часто страждає від атак окупантів, як і Нікопольський та Криворізький райони.