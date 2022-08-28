Назва має значення. У столиці триває дерусифікація. На черзі - масштабне перейменування вулиць, провулків та площ. Перше засідання Київрада вже провела. Тож які нові назви з'являться на мапі Києва? Та що обурило активістів, розкаже Карина Вакарєва.

Наймасштабніша дерусифікація в історії Києва - почалась! У столиці перейменували близько сотні вулиць, бульварів та проспектів, названих на честь російських та радянських постатей. Тепер вони носитимуть імена українських активістів, науковців, культурних діячів та героїв нинішньої війни за незалежність.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Ми невипадково стоїмо на цьому столичному перехресті. Тут дерусифікують одразу дві вулиці. До прикладу, ця - Маршала Конєва - буде названа ім'ям козацького отамана Самійла Кішки. А цей жовтий будинок, по вулиці російського інженера, академіка Вільямса - перейменують на честь українського географа Степана Рудницького.

Голосували охочі у застосунку "Київ цифровий". І за чотири дні набралося аж шість з половиною мільйонів голосів. У планах - перейменувати майже триста київських вулиць, провулків та площ. Тож зовсім скоро таких чужинських маркерів, як "Московська", "Пролетарська" чи "Льва Толстого" - у столиці не залишиться.

Григорій Маленко, депутат Київської міської ради:

Столиця, так само, як і інші міста України зазнала великі процеси - спочатку деукраїнізації, потім русифікації, а потім і радянізації. І, нарешті, прийшов час повернути назву вулиць та провулків історичних, на честь героїв та постатей, які цього заслуговують.

У більшості випадків думка громадськості збіглася із висновками експертної комісії. Тож рішенням Київради, вулиця Маршала Якубовського носитиме назву - Героїв Маріуполя. Москворецька стане Збруцькою. А Ползунова - Січеславською.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

З початку повномасштабної війни Велика Британія активно допомагає Україні - одна із перших надала нам зброю і запровадила проти росії масштабні санкції. А прем'єра Джонсона президент Володимир Зеленський називає "справжнім другом України" та "залізним" союзником. Аби віддячити британцям за їх допомогу, одну із вулиць, ось, типовий російський топонім - "Пітерська" - символічно перейменували на "Лондонську".

Місцеві усіляко за перейменування.

Я тіки зараз дізналася. Я не знала, шо її перейменували. Ну, мені подобається.

Правильно. Бо Лондон - це наші друзі, а Пітер - це вороги!

Втім, без прикрих "ляпів" не обійшлось. Активістів обурило, що в перший пакет з перейменування не потрапила - Волгоградська.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Вулиця Волгоградська знаходиться недалеко від Протасового Яру, який Роман Ратушний захищав від незаконної забудови. Відомий столичний активіст і розвідник загинув у бою під Ізюмом на початку червня. За перейменування вулиці на його честь проголосували майже 30 тисяч українців.

Він тут жив, він все робив для цього місця, він загинув. У цьому випадку - стопудово варто.

Зараз ні російських, ні білоруських назв не повинно бути.

Роману було 15, коли почалася Революція Гідності. Він був одним із перших її учасників. У ніч проти 30 листопада його, разом з іншими студентами, побив "Беркут". Після Майдану Ратушний став активістом. А з початком повномасштабної війни хлопець вирішив захищати батьківщину. Обороняв Київ, а згодом Сумщину та Харківщину.

Артур Харитонов, громадський активіст, товариш Романа Ратушного:

Причина, чому так сталося - дуже банальна. Це те, що один з профільних департаментів не встиг підготувати рекомендацію. Наразі ми бачимо, що є політична воля голосувати за це рішення. Єдине, щоправда, є затримка. І ганебна затримка.

Процес перейменування ще не завершений, кажуть у Київраді. І вже взяли це питання під контроль.

Ксенія Семенова, депутатка Київської міської ради:

Департамент суспільних комунікацій готував ці проекти, от вони встигли 100 проектів, вони на голосування і пішли. Але вони не подумали, що є якісь вулиці пріоритетні, що варто в першу чергу взяти якісь центральні, головні і плюс обов'язково Ратушного. Тому що це те, чого вимагала громада міста Києва. Ми обов'язково перейменуємо Волгоградську на Ратушного. Я зроблю все, щоб воно було не в третьому пакеті перейменувань, а вже на найближчій сесії.

Вулиця Гуцульська, проспект Червоної калини та площа Героїв УПА - віднині такі назви матимуть столичні артерії. Втім, діяти треба виважено. Позицію "прибрати всіх, хто пов'язаний з радянською владою чи росією" не поділяє києвознавець Михайло Кальницький.

Михайло Кальницький, історик Києва:

Навіть князя Володимира Святославича, хрестителя Русі, "русскій мір" вже активно до себе тягне і в Москві пам'ятник йому поставили і що це означає? Ми маємо відмовитися від князя Володимира? І маємо вважати, що це не наша історія? Якщо ми будемо так міркувати, що те, що вони позначили - це вже не наше - ми дуже багато ризикуємо втратити.

Головне, щоб в українських топонімічних назвах читалася і давня, і сучасна історія нашої держави, героїзм і щирість українського народу.