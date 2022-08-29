Головне управління розвідки Міноборони повідомило про те, що родичі російських окупантів намагаються різними способами повернути солдат з війни в Україні. Росіяни навіть покалічать себе.

У перехопленій розмові окупант розповідає, що не зможе найближчим часом повернутися додому. За його словами, проти їх командира відкрили вже дві кримінальні справи в росії, тому він не поспішає повертатися на батьківщину.

Тут уже всі часом доходять до такого відчаю, що скоро підуть і кинуть цьому командира нашого полку гранату в окоп.

Водночас солдат зізнається, що на чергування вийшов у нетверезому стані..

Дружина росіянина зазначає, що повернутися додому її чоловік може "200-им", пораненим, або у разу смерті когось із родичів. Тому, щоб повернути окупанта, жінка намагалась покінчити життя самогубство.