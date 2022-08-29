Родичі окупантів заради повернення їх додому калічать себе: перехоплення розвідки [ Редагувати ]
Головне управління розвідки Міноборони повідомило про те, що родичі російських окупантів намагаються різними способами повернути солдат з війни в Україні. Росіяни навіть покалічать себе.
У перехопленій розмові окупант розповідає, що не зможе найближчим часом повернутися додому. За його словами, проти їх командира відкрили вже дві кримінальні справи в росії, тому він не поспішає повертатися на батьківщину.
Тут уже всі часом доходять до такого відчаю, що скоро підуть і кинуть цьому командира нашого полку гранату в окоп.
Водночас солдат зізнається, що на чергування вийшов у нетверезому стані..
Дружина росіянина зазначає, що повернутися додому її чоловік може "200-им", пораненим, або у разу смерті когось із родичів. Тому, щоб повернути окупанта, жінка намагалась покінчити життя самогубство.
по темі
Російські командири масово тікають з Херсонської області
Пропагандисти традиційно поширюють псевдоісторичні тези про створення України
Окупанти втомилися від війни в Україні і готові себе калічити, щоб повернутися додому
Увечері в неділю, 21 серпня в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система ППО
У суботу вранці, 20 серпня, в окупованому Криму, у Севастополі, пролунав вибух