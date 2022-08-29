В окупованій Новій Каховці оголошено евакуацію [ Редагувати ]
Фото: vechirniy.kyiv.ua
У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області оголошеному масову евакуацію. Про це пише російське видання "Lenta".
В місті не припиняють звучати сирени.
Про масову евакуацію повідомив "голова" фейкової адміністрації Володимир Леонтьєв.
За його словами через обстріли по місту, більшість місцевих жителів уже перебувають у бомбосховищах.
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