Ситуація на фронті 29 серпня: карта бойових дій [ Редагувати ]
Станом на понеділок, 29 серпня, карту бойових дій в Україні було оновлено. Про це свідчать дані Liveuamap.
Українські військові розгорнули наступ на Херсонському напрямку. Також окупанти зробили спроби просування в Харківській і Донецькій областях.
Примітно, що актуальна карта бойових дій підтверджує повідомлення про те, що українські військові звільнили село Сухий Ставок в Херсонській області.
Також зафіксовано наступ підрозділів української армії в районі Любимівки Миколаївської області.
Російські військові зробили спробу локального наступу в північній частині села Уди, яке розташоване на півночі Харківської області. Але за даними ЗСУ, село знаходиться під контролем України. Це підтверджує і карта бойових дій.
Також окупанти намагалися наступати на східних околицях села Кодема Донецької області в напрямку від Світлодарська до Курдюмівки і Торецька.
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