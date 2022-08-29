У планах тепловиків - звести ще дві такі котельні на щепі

Як бути якщо не буде газу думають не лише у Німеччині, а й в українському Рівному. І альтернативою - там пропонують - тверде паливо. У місті взялися перелаштовувати котельні на пелети та щепу. Сировина місцева: паливна тріска з рівненських лісів.

Наша Сніжана Сидорук побувала в одній з таких котелень. І бачила останні приготування до опалювального сезону.

Ця котельня спочатку починається от з тої кучі щепи й з цього погрузчика, которий буде класти цю щепу в оперативний склад.

Це найбільша котельня на відновлюваних джерелах енергії на заході України. Для обігріву помешкання містян тут використовують паливну тріску.

Це обична щепа от отходов лесопереробки. Це наша щепа, наша, рівненська. Туда Полісся.

Сировиною для щепи фактично є відходи лісозаготівлі.

90-95 відсотків щепи робиться с отой штуки. Це називається обапок. Коли дерево зрубали - його розпустили на доску. От єтот остаток, який залишився з корой і його вже непотрібно, його перебили на щепу.

Котельню у Рівному звели торік, а перший пробний запуск відбувся у переддень великої війни - 23 лютого. Після цього усі налагоджувальні роботи призупинили. Тепер же готуються до наступного опалювального сезону.

Ця щепа з оперативного складу попадає у два бункера-котла - першого і другого. Один бункер вже заповнений для розпалу й оце другий бункер.

Біосировина спалюватиметься у двох величезних котлах. Кожен потужністю в десять мегаватів.

Сергій Жуков, директор ПП "Рівнетеплосервіс":

Це спеціалізірований котел, який має спалювати щепу, як паливо і в цьому котлі чотирнадцять метров протяжность колосниковой решетки. То їсть паливо, котороє прийшло спочатку проходить чотирнадцять метров в страшенному огромному пеклі.

Такі технології, кажуть фахівці, дозволять не забруднювати довкілля. Щепа вважається екологічно чистим паливом.

Ну ми вже з вами 20 віков, як мінімум, палим дровами. Тільки зараз ми побачили газ. Тут так сама - отакі самі дрова З тємі технологіями вже ні диму нічо прорваться просто не може.

Котельня дає можливість відмовитись від газу. Вона, за словами керівника теплопостачального підприємства, дозволить заощадити в опалювальний період до шести мільйонів кубів блакитного палива.

Сергій Ющук, директор ТОВ "Рівнетеплоенерго":

Ця котельня - це десь близько 80 будинків житлових і там 3-4 комунальних заклади - лікарні, школи, садочки. Конкретно на цю котельню потрібно десь близько 60 тисяч кубометрів протягом опалювального сезону паливної щепи. Це така економічна куля, я б сказав би, - стратегічна.

Загалом у Рівному вже п'ять котелень переобладнали під альтернативне паливо. Разом вони спроможні обігріти майже чверть міста.

Олександр Третяк, міський голова Рівного:

Рівне готується до зими максимально відповідально. Саме тому розбудовуємо мережу альтернативних котелень, які будуть на твердому паливі й точно не будемо залежні від газового зашморгу росії.

У планах тепловиків - звести ще дві такі котельні на щепі. Це, переконані на підприємстві, дасть змогу економити до дев'яти мільйонів кубів газу в рік.

Сергій Ющук, директор ТОВ "Рівнетеплоенерго":

Взагалі на перспективу так і було плани підприємства. Трошечки війна їх відсунула, але ми від них не відмовились. Плануємо за 3-4 роки довести потребу в теплопостачанні з альтернативки до 60-70 відсотків.

Про те, як пройде опалювальний сезон, ані тепловики, ані міські чиновники прогнозувати не беруться. Кажуть, робитимуть усе можливе, аби рівняни цієї зими, принаймні, не замерзли у своїх домівках. Попереджають, економити доведеться усім, бо цьогоріч уряд уже просить затягнути паски й спожити блакитного палива на десять відсотків менше, ніж торік. А в Рівному із тридцяти чотирьох котелень - двадцять дев'ять працюють тільки на газу.