Та росіяни не були б росіянами, якби підло та цинічно не відповіли на успіхи Збройних сил України. І традиційно мішенню їхньої помсти стають мирні люди. Сьогодні вдень російські терористичні війська потужно вдарили по Миколаєву. За повідомленнями мера міста Олександра Сенкевича, ракети влучили в житлові будинки та навчальні заклади. Станом на зараз відомо про двох загиблих, і п'ятьох поранених.

Таку ж тактику росія застосовує і на Донбасі. "Фтарая армія міра" не може перемогти наше військо на полі бою - тож цілеспрямовано руйнує міста і вбиває цивільних. Наш воєнкор Руслан Смещук повернувся з передової на слов'янському напрямку. Його репортаж далі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Передова зустрічає нас досить активною канонадою на горизонті. Вибухи то ближче, то далі - іде така активна контрбатарейна боротьба, тож треба слухати повітря і в разі чого ховатися в укриття.

Борис, військовослужбовець Збройних сил України:

По этому предмету видно какие тут обстрелы происходят. Прилетела ракета от "Урагана", слава Богу она не разорвалась, никому не принесла ущерба, все целы…ребята.

Це позиції української піхоти на слов'янському напрямку. Під прикриттям дерев пересуваємось ближче до передової. Росіяни тут спочатку атакували й активно наступали - розповідають вояки. Але через продуману оборону - як то кажуть - сточилися.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Сейчас конечно периодичность обстрелов уменьшилась, но пехота все равно работает. Просто без артподготовки.

На цьому напрямку Збройні сили почали перехоплювати ініціативу у ворога.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

В основном больше наша работа идет в этом направлении, их редко. Наши насыпают по их рубежам. Попытки прорыва с техникой в принципе на том же уровне, что и было. - Тоесть инициативу взяли мы? - Во всяком случае в арт работе - да.

На певних ділянках - росіяни зазнали втрати й відійшли. Але стріляти не перестали.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну от зараз можна чути розриви касетних боєприпасів, це активізувалися росіяни, російська реактивна артилерія. І це вже така 5 чи 6 серія, 5 чи 6 пакет. Гупсь, гупсь - о, шось ближче. Ну тобто така ситуація тут постійно, це просо фон.

Невдовзі звучить команда - повітря.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Побачили в повітрі гелікоптери, схоже це російські гелікоптери, тож треба бути ближче до укриття. Хоча вони працюють на іншому напрямку - але краще бути готовим. О - це якісь ракети.

Потім з'ясовується - це свої. Перевага в небі тут теж за ЗСУ.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Работали они с той стороны, е***или этих пе***астов, бл***. Сегодня е***ли с той стороны. Авиация начала работать достаточно активно на нашем участке. - А российская? В ж*пе они все пе***асты бл***. Тут их давно не было.

Ігор вояк дуже мотивований та емоційний - слів про росіян не добирає. Бо ворог щодня нищить його рідне місто.

Пока мы этих орков отсюда не выкинем, бл***, - мы не успокоимся. И за Харьков мы с ними расчитаемся. - А вы из Харькова? - Да. За нашу Салтовку…они зря думают что им все так пройдет.

Більшість цих вояків із Харкова. Вони спочатку відбивали навалу на рідне місто, тепер - витискають росіян з Донеччини. До речі, слово помста від харків'ян звучить постійно.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ви там признаете Крим російський, а ми закінчуемо війну. Ні. Тому що ми розуміюємо, що якщо ми погодимося, то через невеликий проміжок часу москва знову пойде на нас і буде вбивати нас. Тому нам потрібна тільки перемога тільки капітуляція москви. І мститися ми будемо за їхні злочини військові, котрі вони вчинили.

Віталій одразу пояснює що він має на увазі.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Мститися не так, як вони, ми не будемо вбивати мирне населення, різати. Ми будемо вбивати їх на полі бою. Кого взяли в полон - тих будуть судити наші суди. Ось така буде наша помста.

А так зараз виглядає війна на дальній дистанції. Закордонні самохідки "Панзергаубиці 2000" та "Краби" - снайперськими ударами нищать особливо цінні російські цілі та об'єкти. І таким чином якраз і перебирають ініціативу на себе.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Тут дуже багато електроніки, треба привикнути до цього, у всьому розібратися.

Позивний "Зубр", військовослужбовець Збройних сил України:

Потрібно по мінімуму людського втручання, старший офіцер батареї вводить ціль на комп'ютері машини і це все передається на обрані їм для виконання завдань гармати. І гармата після цього автоматично наводиться.

В купі з далекобійністю і підвищеною мобільністю - це просто жах для росіян. Ну а вони, в свою чергу, там де не можуть дістати до українських військових - наводять жах на мирних жителів

Це наслідки чергового обстрілу Слов'янська.

Вот тут я спал - и проснулся от того что на меня упала земля. Я вот сюда хотел диван поставить - если бы поставил, то накрыло бы осколками и рамами.

Також щоденно під обстрілами десятки інших міст та селищ Донеччини. Тільки за минулу добу загинуло щонайменше вісім мирних жителів.