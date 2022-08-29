Контрнаступ на півдні. Збройні сили України пробили першу лінію оборони російських військ на Херсонщині. Окупанти тікали зі своїх позицій. Українські бійці також знищили майже всі великі мости у регіоні: Антонівський залізничний та автомобільний і Новокаховський. А отже, російські підрозділи відрізані від постачання зброї та підкріплення.

Не вистачає у росіян сил на просування на Донеччині. П'яту добу ворог штурмує Слов'янськ. З артилерії обстрілюють житлові будинки. У місті не має світла. Більше про ситуацію на східному фронті - далі.

Це кадри з окупованого Сватового. Напередодні "каміння з неба" прилетіло у перевалковий пункт ворога.

Сергій Гайдай, голова військової адміністрації Луганщини:

В окупованому Сватовому знищено перевалковий пункт рашистів, там були і люди, і техніка, і боєкомплект. Росіяни не зможуть спокійно ходити нашою землею, бавовна розквітатиме далі.

Це візуалізація модернового парку, який мав з'явитися у Сєвєродонецьку наприкінці цього літа. Та усі плани зруйнував окупант. Нині рашисти замість ремонту інфраструктури та розміновування території понищеного міста влаштовують патріотичні велопробіги.

А це - окуповане Рубіжне. Суцільне згарище та руїни. Як виживатимуть цієї зими мешканці, годі й уявити.

Палають орківські бази й на Донеччині. Вибухає у Макіївці. У окупованій Горлівці теж "бавовна".

Попри значні втрати техніки, боєприпасів та людської сили, орки не полишають спроб захопити регіон. За минулу добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. У Бахмуті ворожий снаряд упав неподалік зупинки громадського транспорту. Постраждали люди.

По місту прилітає щоденно. Рашисти з усіх сил намагаються зрівняти його із землею. Слов'янськ теж потерпає від рашистського вогню.

Оце такий краєвид з вікна кухні на п'ятому поверсі. Ось яка вирва.

Напередодні ворог ударив по центру міста із зенітно-ракетного комплексу. Влучило у житловий квартал, пошкодивши вісім багатоповерхівок.

Люди залишились живі. Зараз відбуваються заходи по їх евакуації.

На меня как раз земля стала сыпаться, и я почувствовал, что земля летит… открываю глаза - смотрю в мою сторону летят стекла, рама…говорят, под окнами не желательно спать, но как раз то, что я сплю под окном, как раз меня это спасло. Да.

Ще одна ракета поцілила у навчальний заклад. Він зазнав суттєвих руйнувань.

Руслан Осипенко, керівник Гу НПУ в Донецькій обл.:

Місто Слов'янськ і Краматорськ - п'яту добу поспіль зазнають ракетних ударів ворогом. Ворогом-агресором. Застосовують як ракети, так і авіаудари. По всім фактам поліція проводить слідчі дії, документує ці злочини. В подальшому дані матеріали будуть скеровані до головного слідчого управління Служби безпеки України.

Нині в деяких районах Слов'янська немає електрики.

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:

Райони такі як Курорт, Цеглінка, Кірпічний. Пов'язано це з тим, що повністю вигорів трансформатор, який запитував ці райони. Ремонту не підлягає… Рем цього не може зробити. І якщо Цеглінку й Кірпічний впродовж тижня перепідключити можливо, то з Курортом історія не така…будемо питатися її вирішити. Але це не на тиждень. І не на два.

Ворог завдає ударів по всій лінії фронту.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та, Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення повітряної розвідки БПЛА на зазначеному напрямку. Спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.

На Авдіївському напрямку теж гаряче. Та наші військові тримають рубежі.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно.

З підконтрольних Україні територій продовжують евакуювати населення. З Краматорського району вивозять багатодітні родини.

С утра уже встречали бух, бах

Олексій Акопов, керівник сектору Краматорського РУ Гу НПУ в Донецькій області:

Вивозимо до евакуаційного рейсу до міста Слов'янська багатодітну родину. Яка вирішила переїхати в більш безпечне місце.

Навчальний рік малеча із цієї родини мріє розпочати без звуків вибухів над головами.

Жена в положении. Сильно бахкают, страшно в школу ж пора собираться. Потому что вот, шестой клас, меньшему в первый клас. Этот в садике еще даже не был….

Нині евакуаційні рейси прямують до Львова та Кропивницького. Для мешканців Донеччини вони безкоштовні й рятують життя.