Киянка перетворює важкі металеві конструкції на патріотичні інсталяції [ Редагувати ]
Протитанкові їжаки. Вони зараз скрізь - на великих трасах і на під'їздах до міст і сіл, на тротуарах і проїжджій частині. Вони - символ часу. Нагадування всім українцям про війну.
Аби цей символ ще й нагадував кожному з нас, за що ми боремося та якою ціною, киянка Варвара Логвин стала перетворювати важкі металеві конструкції на патріотичні інсталяції. Ми застали художницю за роботою та дізнавалися більше про її творчий задум.
Сьома ранку. У цей ранній час Варвара Логвин уже працює. Каже - до війни займатися художнім розписом просто не було часу.
Варвара Логвин, художниця:
У мене раніше до війни був бізнес піротехніки. Ми продавали салюти та організовували масштабні піротехнічні шоу, синхронізовані з музикою. Це теж такий вид мистецтва...
Нині - піротехніка заборонена законом. А отже й довоєнний бізнес Варвари залишився в минулому.
У мене з'явилось дике бажання робити щось корисне в цей час. Але робити в тій сфері, де я можу щось вплинути.
Ось на залізному полотні квітне калина. Це робота у стилі Петриківського розпису.
Калина, тому що це також символ радості й процвітання, до якої Україна обов'язково прийде. І ми шукаємо зараз шлях, на жаль, ціна занадто висока. А з другого боку, калина - це символ крові, яку проливають наші захисники, наші люди.
Варвара наголошує - за допомогою пензля й фарби вирішила переконати й українців, і весь світ, що ми вистоїмо в цій війні, і на нас чекає яскраве майбутнє.
Ці протитанкові їжаки стоять для того, щоб не пустити, захистити. Саме тому це таке сучасне полотно, на якому можна розповісти, що попри війну Україна цвіте і буде цвісти.
Роботу над цим протитанковим їжаком - майже завершено. На нього художниця витратила понад сотню годин! І вже знає, яким буде її наступне металеве полотно. Варвара Логвин створить малюнок-вдячність країнам, які найбільше нас підтримують.
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