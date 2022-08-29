Російські війська почали застосовувати нову тактику бойових дій у Харківській області - вони намагаються наступати на всіх напрямках одночасно. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає "Суспільне".

За його словами, активні бойові дії у Харківській області тривають на півночі, північно-східному та південно-східному напрямках.

Він (ворог - ред.) перейшов до нової тактики: пробує наступати по всіх абсолютно напрямках. І там, де у нього це виходить, він ще більше туди надсилає своїх сил, для того, щоб просунутися хоч якось. Однак наразі він жодних успіхів на території Харківської області не має, постійно несе втрати і відходить на раніше зайняті свої позиції.

Очільник Харківщини повідомив, що триває російський терор місцевого населення - зокрема, обстріли Харкова з реактивних систем залпового вогню.

У них тактика така: вони виїжджають на місце, відстріляли, поїхали, а куди воно летить, для них це навіть не ціль, а просто як факт. У них є завдання - обстріляти місто, обстріляти цивільні райони, будинки, упродовж дня.

Незважаючи на постійні щільні обстріли Харківщини, Синєгубов вважає, що наразі немає підстав, щоб проводити обов'язкову евакуацію населення.