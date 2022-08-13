На півночі Харківської області захисники роблять усе можливе, щоб визволити окуповані території [ Редагувати ]
На півночі Харківської області наші захисники роблять усе можливе, щоб визволити окуповані території. Про це заявляє голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. За його словами, загарбники обстрілюють населені пункти з танків і мінометів. Ведуть вогонь з артилерії. Втім наші воїни дають гідну відсіч.
І просто зараз - у матеріалі, створеному спільно з нашим колегами з Військового телебачення, - маємо змогу в цьому переконатися.
Олег Плаксій, воєнний кореспондент:
На Харківщині наші танкісти щоденно працюють з закритих вогневих позицій та знищують озброєння та живу силу ворога, наближаючи нашу перемогу.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Сьогодні ми займались тим самим, чим займаємось завжди, крошили русню.
Така вона - рутина воєнних днів, кажуть бійці, які тримають позиції на Харківщині. Тут немає перерв і вихідних. Чергування ведеться в режимі 24/7.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми подивились на практику ведення бойових дій на нашій ділянці та зрозуміли, що було б більш ефективніше, якщо пілоти могли бачити картину бою постійно, вести аеророзвідку. Для цього ми запровадили чергування як пілотів, так і вогневих засобів і повністю весь світлий день з самого рання до самого вечора у нас очі є в повітрі.
Уважність тут на першому місці. Треба придивлятися та прислухатися до найдрібніших деталей.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Виявляється якась ціль, або пілотом, або доповідають передові позиції, що чують гул техніки або якісь постріли, або бачать, но таке рідко буває, що бачать противника, в цей момент пташка вже злітає у повітря, вогневий засіб вже готовий та заряджений і ми починаємо вести вогонь.
Втім спостереження, звісно, - не єдине, чим займаються наші захисники на передовій. За допомогою повітряної розвідки бійці знаходять позиції ворога - сьогодні це був мінометний розрахунок - і наносять по ньому удар. Цього разу відпрацювали ціль із танку.
І така тактика має свої результати.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Наш батальйон за час ведення бойових дій знищив прицільно 22 одиниці броньованої техніки, серед яких є і танки. Також знищили велику кількість позицій, КСП, декілька мінометів, після чого їх противник почав робити пересувними, а не стаціонарними. Тобто результати є і як нам кажуть, вони досить не погані.
Така щоденна робота наших захисників поступово наближає нас до того дня, коли ворог нарешті остаточно зрозуміє - з України йому краще забиратися геть.
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