Цього року, борщ - хоч і став дорогим, але - смачний, як завжди

Індекс борщу. Аби таке абстрактне поняття як інфляція - було зрозумілим кожному, варто просто пригадати, скільки каструля борщу коштувала торік, і порахувати - скільки коштує зараз. Власне, такою кулінарно-базарною математикою і зайнялася моя колега Мар'яна Мартин - на Закарпатті. В регіоні, який зараз є головним постачальником овочевого "борщового набору" на столи українців.

Картоплю моркву, фасолю, буряк, цибулю, перець болгарський.

А ще чорнослив, груші, яйця… Чого тільки не додають українки у борщ. Його рецептів - понад 70.

А що сьогодні буде? - Сьогодні у нас буде борщ. - Урааа. - Любите борщ? - Даа.

Переважна більшість готує борщ за класичним рецептом. А ще за цим рецептом ще й інфляцію вимірюють.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Буряк, морква, картопля, м'ясо, у листопаді на ці інгредієнти для борщу я витрачала 100 грн, цікаво, що за сотню я зможу купити сьогодні?

Спочатку купую овочі.

Нам треба картоплі. Скільки вона коштує? Та картошку дам вам. 20 грн кг.

Беру кілограм картоплі, удвічі дорожче ніж торік. А ще б цибулі. У листопаді кілограм ріпчастої був 15 гривень, нині - за ці гроші купую три цибулини.

Беру томатну пасту. Цілих 40 гривень просять продавці за кілограм моркви. І це теж удвічі дорожче, ніж торік. Я беру три за 15 гривень. 43 гривні доведеться заплатити за головку капусти. Якщо минулої осені кілограм капусти коштував 10 гривень, то цього - ціна рекордна.

Без нього борщ не почервоніє - буряк. Шукаємо його.

Скільки сьогодні коштує він? 15 грн кг не 40, 15 дайте 3.

І тут пані Марія слушно зазначила, бо на ринку хіба в неї буряк по 15. В інших ціни від 30-ти. Я взяла буряка на 11 гривень. І на цьому все. Гроші - скінчилися.

20 картопля… 101 гривня. А ми придбали тільки овочі.

Ну, але як без м'яса? Позичаю сотню в оператора, бодай пів кілограма, але треба купити.

Сергій, продавець м'яса:

Варимо борщ, треба нам файного м'яса, що ви порадите? - Телятинку дєвушка, 470 пускай буде? - Добре, скільки до речі коштує? - По 150 грн ребра телячі, шейка по 180 грн, передня лопатка 200-220 грн закупка, я поднял на 20 грн.

Ну, і нас чекав несподіваний бонус.

Ну, дякую вам на здоров'я, о які в нас хороші продавці.

Борщик точно буде смачнючий, пан Сергій нам ось подарував скільки м'яса.

А ще б сала, болгарського перцю, квасолі… Тоді б наш борщик був би точно неперевершеним, але й дорожчим на порядок. Зі своїм набором продуктів їду в шелтер "Я допоможу". Тут з лютого надали прихисток більше ніж пів тисячі переселенцям. Нині живе сотня.

Добрий день, дівчата, прийшла до вас з продуктами, зваріть мені борщу, зваримо.

Христина - з Херсона, Тетяна - з Харкова. Дівчата нині чергують на кухні. Борщик, кажуть, приготують залюбки.

Харківсько-закарпатсько-херсонський борщ, так-так, буде самий смачний борщ. Так цибулька, щас ми натремо бурячка.

Без зайвих питань, поділили між собою завдання. Я тру буряк, Христина - нарізає цибулю, Таня шинкує капусту. Щодня готують понад 70 літрів першого, сім кг їжі на друге. Продукти їм привозять волонтери, а от якби довелося купувати самим, просто уявити не можуть, як би зводили кінці з кінцями.

Тетяна та Христина - проживають у шелтері "Я допоможу":

Це дорого, наприклад в Херсоні, це ціна дуже велика, для літа - це дуже велика ціна. Багато витрачається, на один день, дуже багато витрачається. Та же олія, той же сахар, та же мука.

Порівняно з листопадом ціна борщового набору зросла на 92 гривні. 192 гривні я витратила на класичний борщ. Скількох жителів шелтеру нам вдасться нагодувати?

Христина, жителька Херсона:

10 літрів ну, це з натяжечкою, того що мало, мало бурячка, мало зелені, картоплі. 18 ну, більш не накормимо, а треба 100. Ну, у нас іде десь 70-80 л за раз супа чи борща, ось так. Порахуйте скільки це треба. Це м'яса повинно хотя би п'ять кг бути.

М'ясо вже готове, Христина починає готувати заправку. Тушкує все окремо. У борщ додає свій секретний інгредієнт.

Горішки теж в борщ, так вони дають свій смак і свою жирність борщу.

Готово. Заправляємо борщик.

Що ж цього року, борщ - хоч і став дорогим. Але - смачний - як завжди.