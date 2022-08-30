Індекс борщу: скільки коштуватиме приготувати страву на Закарпатті? [ Редагувати ]
Індекс борщу. Аби таке абстрактне поняття як інфляція - було зрозумілим кожному, варто просто пригадати, скільки каструля борщу коштувала торік, і порахувати - скільки коштує зараз. Власне, такою кулінарно-базарною математикою і зайнялася моя колега Мар'яна Мартин - на Закарпатті. В регіоні, який зараз є головним постачальником овочевого "борщового набору" на столи українців.
Картоплю моркву, фасолю, буряк, цибулю, перець болгарський.
А ще чорнослив, груші, яйця… Чого тільки не додають українки у борщ. Його рецептів - понад 70.
А що сьогодні буде? - Сьогодні у нас буде борщ. - Урааа. - Любите борщ? - Даа.
Переважна більшість готує борщ за класичним рецептом. А ще за цим рецептом ще й інфляцію вимірюють.
Мар'яна Мартин, кореспондентка:
Буряк, морква, картопля, м'ясо, у листопаді на ці інгредієнти для борщу я витрачала 100 грн, цікаво, що за сотню я зможу купити сьогодні?
Спочатку купую овочі.
Нам треба картоплі. Скільки вона коштує? Та картошку дам вам. 20 грн кг.
Беру кілограм картоплі, удвічі дорожче ніж торік. А ще б цибулі. У листопаді кілограм ріпчастої був 15 гривень, нині - за ці гроші купую три цибулини.
Беру томатну пасту. Цілих 40 гривень просять продавці за кілограм моркви. І це теж удвічі дорожче, ніж торік. Я беру три за 15 гривень. 43 гривні доведеться заплатити за головку капусти. Якщо минулої осені кілограм капусти коштував 10 гривень, то цього - ціна рекордна.
Без нього борщ не почервоніє - буряк. Шукаємо його.
Скільки сьогодні коштує він? 15 грн кг не 40, 15 дайте 3.
І тут пані Марія слушно зазначила, бо на ринку хіба в неї буряк по 15. В інших ціни від 30-ти. Я взяла буряка на 11 гривень. І на цьому все. Гроші - скінчилися.
20 картопля… 101 гривня. А ми придбали тільки овочі.
Ну, але як без м'яса? Позичаю сотню в оператора, бодай пів кілограма, але треба купити.
Сергій, продавець м'яса:
Варимо борщ, треба нам файного м'яса, що ви порадите? - Телятинку дєвушка, 470 пускай буде? - Добре, скільки до речі коштує? - По 150 грн ребра телячі, шейка по 180 грн, передня лопатка 200-220 грн закупка, я поднял на 20 грн.
Ну, і нас чекав несподіваний бонус.
Ну, дякую вам на здоров'я, о які в нас хороші продавці.
Борщик точно буде смачнючий, пан Сергій нам ось подарував скільки м'яса.
А ще б сала, болгарського перцю, квасолі… Тоді б наш борщик був би точно неперевершеним, але й дорожчим на порядок. Зі своїм набором продуктів їду в шелтер "Я допоможу". Тут з лютого надали прихисток більше ніж пів тисячі переселенцям. Нині живе сотня.
Добрий день, дівчата, прийшла до вас з продуктами, зваріть мені борщу, зваримо.
Христина - з Херсона, Тетяна - з Харкова. Дівчата нині чергують на кухні. Борщик, кажуть, приготують залюбки.
Харківсько-закарпатсько-херсонський борщ, так-так, буде самий смачний борщ. Так цибулька, щас ми натремо бурячка.
Без зайвих питань, поділили між собою завдання. Я тру буряк, Христина - нарізає цибулю, Таня шинкує капусту. Щодня готують понад 70 літрів першого, сім кг їжі на друге. Продукти їм привозять волонтери, а от якби довелося купувати самим, просто уявити не можуть, як би зводили кінці з кінцями.
Тетяна та Христина - проживають у шелтері "Я допоможу":
Це дорого, наприклад в Херсоні, це ціна дуже велика, для літа - це дуже велика ціна. Багато витрачається, на один день, дуже багато витрачається. Та же олія, той же сахар, та же мука.
Порівняно з листопадом ціна борщового набору зросла на 92 гривні. 192 гривні я витратила на класичний борщ. Скількох жителів шелтеру нам вдасться нагодувати?
Христина, жителька Херсона:
10 літрів ну, це з натяжечкою, того що мало, мало бурячка, мало зелені, картоплі. 18 ну, більш не накормимо, а треба 100. Ну, у нас іде десь 70-80 л за раз супа чи борща, ось так. Порахуйте скільки це треба. Це м'яса повинно хотя би п'ять кг бути.
М'ясо вже готове, Христина починає готувати заправку. Тушкує все окремо. У борщ додає свій секретний інгредієнт.
Горішки теж в борщ, так вони дають свій смак і свою жирність борщу.
Готово. Заправляємо борщик.
Що ж цього року, борщ - хоч і став дорогим. Але - смачний - як завжди.
Борщик наш готовий, добавляємо туди сметанку і все дуже-дуже файно.
по темі
В банки закладають овочі, фрукти, навіть рибу та м'ясо. Звідки ажіотаж - з'ясовував наш одеський кореспондент: він відвідав і звичайних господинь, які маринують та квасять, і підприємства, які виготовляють консервну продукцію.
Улюблені баштанні плоди на ринки Хмельниччини потрапляють з Одеси, Миколаївщини і навіть - Туреччини і Греції. Ціни "кусаються", тож не кожний покупець спроможний придбати кавуни і дині. Детальніше - наші колеги розкажуть і покажуть.
На що скаржаться цьогоріч фермери? Олена Логінова поїхала на господарство з вирощування лохини. Каже: отримала гастрономічне задоволення. Ним і готова поділитися із вами.
Харків. Центр міста. Будівля обладміністрації. Після чергового обстрілу росіян сюди знову прилетіло.... Ракети влучили в те ж місце, куди рашисти вже вдарили "Калібром" першого березня.
Цілу добу під ворожим вогнем Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Сигнал повітряної тривоги майже не вщухає. А про звуки вибухів у Нікополі та Марганці місцеві жителі повідомляють і в ночі, і в день.
Ремонт затягнувся - через гроші. Спершу планували мінімальний перелік робіт, а після того, як з обласного бюджету виділили додаткове фінансування - взялися оновлювати все капітально - пояснює керівництво навчального закладу.