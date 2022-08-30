У Києві затримали ділків, які торгували тиграми й єнотами (фото) [ Редагувати ]
В Києві виявила злочинну групу, яка організувала незаконну торгівлю екзотичними та дикими тваринами, які занесені до Червоної книги. Про це повідомила поліція Києва.
Торгівлю тиграми та папугами організували чоловік і жінка. На їхні оголошення в мережі Інтернет натрапили поліцейські.
Встановлено, що 36-річна жінка та 35-річний чоловік реалізовували тварин через сайт та соціальні мережі. За ухвалою суду ми провели 5 обшуків у конспіративних та особистих квартирах фігурантів, де виявили близько 400 тварин різноманітних видів, серед яких і троє маленьких тигренят, мавпи, єноти, рептилії та птахи.
Правоохоронці разом зі спеціалістами встановили, що тварини утримуються у неволі в умовах, які не відповідають їх біологічним та індивідуальним особливостям.
У деяких вольєрах були порушені санітарно-гігієнічні норми, травоїдні та хижі тварини утримуються у сусідніх клітках в одному приміщенні, а деякі з них зневоднені та виснажені. Також під час обшуків було виявлено безліч ветеринарної документації з ознаками підробки та пусті бланки документів на тварин.
Слідчі розпочали два кримінальних провадження: за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами вчинене з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинені за попередньою змовою групою осіб.
За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією тварин.
Правоохоронці вилучили диких та екзотичних тварин, вони перебувають на утриманні у столичному зоопарку.
Нагадаємо, що в Одеському зоопарку побудували лев'ятник для тварин-переселенців з Харкова.
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