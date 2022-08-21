6 мільйонів українців виїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. Це офіційна статистика від МЗС. І з огляду на ці цифри Марина Михайловська припустила, скільки ж тварин довелося цим біженцям залишити вдома. Помирати у квартирах чи просто викинути на вулицю. Їх тисячі!

Лише у Миколаєві безхатьками в одну мить стали сотні домашніх улюбленців. Прихистком для багатьох з них став місцевий зоопарк. І хоча заклад постійно під обстрілами, і на утримання тварин катастрофічно не вистачає грошей - двері він не закриває.

Усі ці тварини - переселенці. До Миколаєва їх привезли військові з зони бойових дій. Світлана жила у прифронтовому селі. Каже, сусід розводив поні. Але майже всі маленькі загинули. Решта - були приречені, бо їхній господар із пораненнями опинився в лікарні.

Світлана - переселенка з Херсонської області:

Вони були худенькі, а зараз поправилися. Уход за ними. Підривалися на мінах. Було їх 8 штук, а спасли двоє: дівчинка та тато. Там зараз бойові дії йдуть.

У Миколаєві родина отримала окрему житлову площу. Ці красені тепер часто ніжаться на сонечку, полюбляють спілкуватися з відвідувачами. І, звісно ж, смачно поїсти.

Олександр Шумський - завідувач відділом копитних тварин Миколаївського зоопарку:

У них в рационе есть свекла, морковь, концентрированные корма. Большую часть рациона составляет зеленая масса и немного веток.

Перш ніж приймати до себе нових мешканців, ветеринари проводять медогляд. Певний час тримають хвостатих і пернатих на карантині.

Цих орланів іще на початку війни випадково знайшли волонтери, обходячи двори приватного сектору в Миколаєві. Хижих птахів господарі колись використовували для платних фотосесій на головній площі міста. А коли в лютому почалися перші обстріли, власники втекли, залишивши тварин помирати.

Ганна Гончарова - заступниця начальника відділу ветеринарної медицини Миколаївського зоопарку:

В частном доме они находились в веранде, в которой были окна, двери выбиты, валялись сетки на полу. Это был непригодный для жизни сарай. На полу лежала дохлая собака, оставленная им в качестве еды. Воды не было вообще.

Після лікування орлани швидко звикли до нового помешкання і знову стали довіряти людям.

Ганна Гончарова - заступниця начальника відділу ветеринарної медицини Миколаївського зоопарку:

Очень любят воду. С утра им ставим тазик с водой, каждый норовит в нее залезть и искупнуться. Купаются очень смешно: все крылья, все лапы, туда залазят целиком, машут, брызгаются.

Бородатих агам Мюсика та Шушу доля звела саме у Миколаївському зоопарку. Обох сюди принесли на перетримку господарі. Так і утворилася пара.

Дарина Чернушенко - заступниця завідуючого відділом тераріумів Миколаївського зоопарку:

Пытаемся им сделать уход, приближенный к дому. Стараемся их брать на руки, хоть у нас не всегда время есть. Стараемся их гладить, чтобы они не сильно скучали. Хоть и говорят, что рептилии хладнокровные, но руки они любят и людей они знают.

У зоопарку розповідають - кого їм тільки не приносять: рибок, пташок, черепах. До кожного нового мешканця тут ставляться з особливою турботою. Тих, кого беруть на утримання за договором, обов'язково повернуть власникам, коли ті знову приїдуть додому.

Юрій Кириченко - заступник директора Миколаївського зоопарку:

Какие-то животные остаются в зоопарке. Так они здесь и останутся. Кого сможем, пристроим. Потому что животные не должны жить в неподходящих условиях. Если из-за стесненности и отсутствия вольеров мы не можем обеспечить, будем искать им новое место жительства.

Водночас утримувати тварин дедалі складніше, кажуть у зоопарку. Миколаїв - прифронтове місто, відвідувачів небагато. А отже й прибутки в закладу невеликі. Захисники тварин звертаються по допомогу до всіх небайдужих. Підтримати Миколаївський зоопарк можна, навіть просто купивши квиток онлайн.