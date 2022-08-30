Путін обговорив з Лукашенком війну в Україні [ Редагувати ]
У ході сьогоднішньої телефонної розмови президент Росії Володимир Путін обговорив з Олександром Лукашенком "порядок денний", зокрема "ситуацію в Україні". Про це повідомляє прес-служба Кремля.
Путін зателефонував Лукашенкові з нагоди його дня народження. Сьогодні диктатору виповнилось 68 років.
В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днём рождения.
Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине.
Деталі обговорення "порядку денного" не уточнюються.
2 березня Білорусь була однією з чотирьох країн (разом з КНДР, Сирією та Еритреєю), яка проголосувала проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує дії російської армії на території України.
Світова спільнота також звинувачує Білорусь у сприянні російському керівництву та наданні збройним силам Росії території для ведення бойових дій в Україні, у зв'язку з чим проти білоруських фізичних та юридичних осіб також запроваджуються санкції.
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