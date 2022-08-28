Авіація рф з неба Білорусі випустила по Україні не менше п'яти ракет [ Редагувати ]
Увечері 28 серпня російська авіація увійшла в повітряний простір Білорусі з рф і випустила по території України не менше п'яти ракет.
Про це повідомляє в Telegram моніторингова група "Беларускі Гаюн".
О 19:14 з росії через Мстиславль Могильовської області зайшли не менше п'яти літаків армії рф, серед яких зафіксовані надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М.
Далі маршрут російської авіації проходив через Рогачов в Жовтневий район Гомельської області. Перший пуск був зафіксований о 19:29 над Жовтневим районом у бік південного заходу.
Далі пуски ракет фіксувалися кожні три хвилини з 19:32 до 19:38. Звуки запусків ракет були чутні над Туровом і Мозирем. Всього з 19:29 до 19:39 було запущено мінімум п'ять ракет.
Крім того, надходила інформація, що в 19:38-19:40 були чутні звуки п'яти вибухів або пусків ракет над Мікашевичами, Лунінцем і Століном. У період з 19:44 по 19:53 близько п'яти російських літаків повернулися через Мстиславль назад в росію.
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