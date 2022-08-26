"Это пацанье, мелкота": Лукашенко образив Шольца та Макрона (відео) [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц - "пацан", який нічого не розуміє у політиці, та словам якого не варто вірити. Таку характеристику канцлеру ФРН дав Олександр Лукашенко на прес-конференції.
Подібної характеристики, на думку Лукашенко, заслуговує і президент Франції Емманюель Макрон.
Поверьте, моя реакция, вы ее должны запомнить, это пацан. Шольц - это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике... Или вот, помните, Макрон перед журналистами пиарился - что он сказал Путину. Это пацанье, мелкота, так нельзя.
Так Олександр Лукашенко прокоментував недавню заяву Шольца про те, що Володимир Путін під час приватних розмов з ним ставив під сумнів суверенітет України та Білорусії та транслював "абсолютні абсурдні" ідеї незадовго до початку вторгнення в Україну.
Говорячи про те, що Макрон "піарився перед журналістами" розмовами з Путіним, Лукашенко, ймовірно, мав на увазі інцидент з оприлюдненням французькою стороною розмови російського та французького президентів на початку липня.
30 червня на каналі France 2 вийшов документальний фільм "Президент, Європа та війна", в якому було представлено запис телефонної розмови Емманюеля Макрона та Володимира Путіна, яка відбулася за чотири дні до початку вторгнення.
Нагадаємо, що Лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю.
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