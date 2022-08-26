Канцлер Німеччини Олаф Шольц - "пацан", який нічого не розуміє у політиці, та словам якого не варто вірити. Таку характеристику канцлеру ФРН дав Олександр Лукашенко на прес-конференції.

Подібної характеристики, на думку Лукашенко, заслуговує і президент Франції Емманюель Макрон.

Поверьте, моя реакция, вы ее должны запомнить, это пацан. Шольц - это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике... Или вот, помните, Макрон перед журналистами пиарился - что он сказал Путину. Это пацанье, мелкота, так нельзя.

Так Олександр Лукашенко прокоментував недавню заяву Шольца про те, що Володимир Путін під час приватних розмов з ним ставив під сумнів суверенітет України та Білорусії та транслював "абсолютні абсурдні" ідеї незадовго до початку вторгнення в Україну.

Говорячи про те, що Макрон "піарився перед журналістами" розмовами з Путіним, Лукашенко, ймовірно, мав на увазі інцидент з оприлюдненням французькою стороною розмови російського та французького президентів на початку липня.

30 червня на каналі France 2 вийшов документальний фільм "Президент, Європа та війна", в якому було представлено запис телефонної розмови Емманюеля Макрона та Володимира Путіна, яка відбулася за чотири дні до початку вторгнення.

Нагадаємо, що Лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю.