Херсон залишився без електроенерїі та води [ Редагувати ]
В окупованому Херсоні та в деяких районах області немає світла та води, а також зник зв'язок. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та пишуть росЗМІ.
У місті стали тролейбуси, не працюють кафе та магазини з електронною формою оплати, а також відключено водопостачання.
Електрики з'ясовують причину блекауту. Подачу електроенергії планується відновити впродовж двох-трьох годин.
Минулого тижня Херсон та прилеглі населені пункти двічі залишалися знеструмленими.
Нагадаємо, що у Херсоні весь день лунають вибухи: вражений понтон через Дніпро і база окупантів.
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