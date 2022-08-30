В окупованому Херсоні та в деяких районах області немає світла та води, а також зник зв'язок. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та пишуть росЗМІ.

У місті стали тролейбуси, не працюють кафе та магазини з електронною формою оплати, а також відключено водопостачання.

Електрики з'ясовують причину блекауту. Подачу електроенергії планується відновити впродовж двох-трьох годин.

Минулого тижня Херсон та прилеглі населені пункти двічі залишалися знеструмленими.

Нагадаємо, що у Херсоні весь день лунають вибухи: вражений понтон через Дніпро і база окупантів.