Станом на понеділок, 29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах області знову зникло світло. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Також мешканці скаржаться на відсутність водопостачання.

За повідомленнями мешканців, світла та води немає в Херсоні, Бериславі, Скадовську, Каховці та в Новій Каховці.

Крім того, повідомляється, що в деяких районах зник мобільний зв'язок.

Водночас російські ЗМІ пишуть, що подача електроенергії нібито припинена через аварію на підстанції в Херсонській області.