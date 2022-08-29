Херсонська область залишилась без світла [ Редагувати ]
Станом на понеділок, 29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах області знову зникло світло. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Також мешканці скаржаться на відсутність водопостачання.
За повідомленнями мешканців, світла та води немає в Херсоні, Бериславі, Скадовську, Каховці та в Новій Каховці.
Крім того, повідомляється, що в деяких районах зник мобільний зв'язок.
Водночас російські ЗМІ пишуть, що подача електроенергії нібито припинена через аварію на підстанції в Херсонській області.
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