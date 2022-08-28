Командири окупантів масово тікають з Херсону [ Редагувати ]
Російські командири масово тікають з Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка".
Українські військові натякають на черговий "жест доброї волі".
Відомо, що командири "славнозвісних" 83 одшбр та 11 одшбр разом зі своїми родинами поступово переміщаються на правий берег Дніпра в більш безпечне місце.
За даними ЗСУ, це також стосується і місцевого бомонду в обличчі колаборантів, які будуть шукати краще життя в іншому місці, але не в Херсонській області.
Невже це черговий крок доброї волі від орків?
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