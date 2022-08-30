Жителі окупованого Херсона повідомляють про кілька вибухів у районі Антонівського мосту через Дніпро. Вибухи чули та спостерігали клуби диму зранку та вдень після опівдня.

На фото, яке виклали в мережу, видно, що вражена, ймовірно, понтонна переправа росіян, яка була розташована біля Антонівського мосту. Кілька днів тому окупанти збудували її впритул до мосту, аби захистити від ударів HIMERS.

Про ушкодження переправи через Дніпро наразі невідомо.

Місцевий журналіст Костянтин Риженко показав відео зруйнованої будівлі "Брейн" поруч з авторинком, де розташовувалась одна з баз окупантів.

Нагадаємо, що 29 серпня ЗСУ почали контрнаступ на Херсон. За непідтвердженою інформацією, вже звільнено чотири села.