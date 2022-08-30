росіяни не залітають в зону ППО України вже більше трьох місяців [ Редагувати ]
російська військова авіація не залітає в зону ураження систем ППО України більше трьох місяців.
Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Він підкреслив, що в перші тижні війни окупанти недооцінили бойовий дух українців і почали "отримувати за це", в тому числі і в повітрі.
"Саме тоді вони змінили тактику. Вже більше трьох місяців не залітають в зону ураження нашої протиповітряної оборони", - заявив Гнат.
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