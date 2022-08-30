У Міжнародний день жертв насильницького зникнення, дипломати нагадали про долі людей, які зникли безвісти чи були викрадені на тимчасово окупованих росією територіях України.

Про це повідомляє МЗС України.

Дипломати повідомили, що більш ніж за 8 років російської окупації щонайменше 45 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополь. 6 з них були пізніше знайдені мертвими, а доля ще 15 і досі залишається невідомою.

"Сотні людей вважаються безвісти зниклими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Вже за останні півроку повномасштабної війни, на захоплених територіях росіяни продовжили займатись викраденням людей. Українською стороною було зафіксовано безліч фактів викрадення голів місцевої влади, активістів, директорів шкіл та підприємців. В МЗС заявляють, що кількість таких випадків не можливо підрахувати.

"Росія має понести відповідальності за свої агресивні дії та порушення прав людини та звільнити всіх, кого незаконно затримали", - заявили у підсумку.