В Україні оголосили І рівень небезпеки (карта) [ Редагувати ]
На п'ятницю, 2 вересня, в Україні оголосили штормове попередження через сильні дощі. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
За даними синоптиків, негода накриє три області на заході України.
2 вересня вдень у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі.
Як зазначається, у вказаних областях оголошено І рівень небезпеки, "жовтий".
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