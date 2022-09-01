Курс долара США сягнув максимуму за 20 років [ Редагувати ]
Курс долара США сягнув 20-річного максимуму щодо основних світових валют. Про це повідомляє "РБК".
Індекс DXY, який показує відношення долара США до кошика шести інших основних валют (євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона, швейцарський франк) зріс 1 вересня на 1,02% і сягнув позначки 109,81 пункту. Це максимальне значення з червня 2002 року.
Долар зміцнює свої позиції з п'ятниці, 26 серпня, коли голова Федеральної резервної системи США (ФРС) Джером Пауелл заявив, що регулятор підійматиме ставки настільки високо, наскільки це необхідно для обмеження інфляції. Мета ФРС з інфляції - 2%. При цьому, за підсумками червня, споживча інфляція в США у річному вираженні склала 9,1% - це рекорд з 1981 року.
Щоб стримати зростання цін, яке сягнуло рекордного рівня за 40 років, на чотирьох останніх засіданнях ФРС США підвищувала ключову ставку, при цьому на останніх двох - одразу на 75 базисних пунктів. За підсумками липневого засідання ставку було підвищено до 2,25-2,5%. Черговий підйом ставки ФРС на 0,75% розглядатиметься на засіданні, яке відбудеться 20-21 вересня.
Серед окремих валют за останній рік долар найбільше зріс щодо до єни. У четвер, 1 вересня, курс долара піднявся до найвищого значення з вересня 1998 року. З січня 2022 року по відношенню до валюти Японії долар зріс на 21%, а за останній рік - майже на 27%.
Британський фунт знецінився до долара приблизно на 14% з початку року через побоювання щодо уповільнення зростання британської економіки через розгін інфляції. Сьогодні його курс сягав $1,1545 за фунт, що стало новим мінімумом із березня 2020 року, коли пандемія COVID-19 обвалила ринки.
Офіційний курс НБУ долара проти гривні на 2 вересня - 36,57 грн/$1, євро - 36,57 грн/євро.
Нагадаємо, що обмінникам і банкам в Україні дозволили купувати та продавати валюту за власним курсом.
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