Курс євро впав нижче долара [ Редагувати ]
Євро вдруге з 2002 року впав до паритету з доларом США через стрімке зростання цін на енергоносії. Це викликає побоювання, що економіки країн ЄС можуть опинитися в рецесії. Про це повідомляє Financial Times.
Курс євро впав на 0,4% до 0,99 долара. Європейська валюта опустилась нижче порогу в $1 вдруге з липня, коли вперше за два десятиліття досягла паритету з американським доларам.
На ринках посилюються побоювання, що Москва обмежуватиме поставки газу до ЄС, аби чинити тиск на країни Європи, які фінансово та військово підтримують Україну через російську агресію.
Інвестори та економісти стурбовані стрімким зростанням цін на енергоносії, оскільки це призведе до зниження ділової активності в Європі.
Нагадаємо, що обмінникам і банкам в Україні дозволили купувати та продавати валюту за власним курсом.
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