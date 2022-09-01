Засідання Ради Безпеки ООН щодо України 22 вересня пройде на міністерському рівні, на захід запрошені глави МЗС України та Росії. Про це заявив постпред Франції (у вересні головує в Радбезі ООН) при ООН Ніколя де Рів'єр.

У четвер, 22 вересня, міністр закордонних справ Франції проведе міністерське засідання Ради Безпеки по Україні.

Зустріч стосуватиметься всіх "параметрів ситуації навколо України". Запрошено всіх глав МЗС країн-членів Ради безпеки ООН буде запрошено.

Російського міністра буде запрошено за умовчанням. Оскільки зустріч проводиться Україною, то українського міністра також буде запрошено.

З засіданням Радбезу ООН паралельно відбудеться сесія Генасамблеї. Вона збирається щороку у вівторок третього тижня вересня.

Нагадаємо, що Зеленський на засіданні Радбезу ООН закликав Москву припинити ядерний шантаж і піти з ЗАЕС.