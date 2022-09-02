"На ЗАЕС є російські військові ґвалтували співробітниць станції" - Жданов [ Редагувати ]
На Запорізькій АЕС є факти зґвалтування російськими військовими співробітниць станції. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
Є інформація від наших експертів, які займаються енергетикою, вони кажуть, що було фізичне на насилля та зґвалтування співробітниць атомної станції і застосування фізичної сили до співробітників атомної станції. Тобто російські війська не гребують нічим. Буча триває і там. Тільки там вона поки що без летальних наслідків. Але насилля і знущання з наших громадян триває.
Водночас Жданов додав, що місія МАГАТЕ, яка 1 серпня потрапила на ЗАЕС, змогла побачити військових та техніку рф на території атомного об'єкту, що заборонено міжнародними правилами.
Голова МАГАТЕ Ґроссі заявив, що вже побачив на ЗАЕС ключові речі, які хотів побачити. А саме, що попри заяви російських пропагандистів, місія МАГАТЕ в першому генераторному цеху атомного реактора побачила купу військових машин. Усі машини були грузовими тентованими КамАЗами. Цікавий момент - вони жовтим скотчем наліпили смужки і намагалися казати, що це війська радіаційно-хімічного і бактеріологічного захисту. Але те, що військові взагалі перебувають на території атомної станції, що категорично міжнародними нормами і правила заборонено, тим більше військова техніка з невідомо яким обладнанням, є вже порушенням.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час свого візиту на Запорізьку АЕС так і не сказала головного
У ніч проти вівторка, 30 серпня, окупанти завдали удару по Запоріжжю
Вже найближчої середи, 31 серпня, МАГАТЕ розпочне свій візит на Запорізьку АЕС
У ЗМІ країни ворога почали розганяти інформацію окупаційної влади в Запорізькій області про нібито можливі "провокації" на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ
Президент США, президент Франції, канцлер Німеччини і прем'єр-міністр Великобританії закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС