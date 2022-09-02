На Запорізькій АЕС є факти зґвалтування російськими військовими співробітниць станції. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Є інформація від наших експертів, які займаються енергетикою, вони кажуть, що було фізичне на насилля та зґвалтування співробітниць атомної станції і застосування фізичної сили до співробітників атомної станції. Тобто російські війська не гребують нічим. Буча триває і там. Тільки там вона поки що без летальних наслідків. Але насилля і знущання з наших громадян триває.

Водночас Жданов додав, що місія МАГАТЕ, яка 1 серпня потрапила на ЗАЕС, змогла побачити військових та техніку рф на території атомного об'єкту, що заборонено міжнародними правилами.