У Києві поїзди метро почнуть ходити частіше [ Редагувати ]
З понеділка, 5 вересня, у столичному метрополітені в годину пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) в Telegram.
При цьому в міжпіковий час поїзди метрополітену ходитимуть раз на шість хвилин.
Як нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками - триває.
Разом з тим підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.
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