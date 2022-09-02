З понеділка, 5 вересня, у столичному метрополітені в годину пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) в Telegram.

При цьому в міжпіковий час поїзди метрополітену ходитимуть раз на шість хвилин.

Як нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками - триває.